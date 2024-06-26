عاجل/ السفيرة الأمريكية لدى الجزائر: “أتطلع إلى مواصلة تعزيز التعاون بين دولَتَيْنا العظيمَتيْن”

وصفت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين، الجزائر وبلدها بالدولتين العظيمتين، وقالت “أتطلع إلى مواصلة تعزيز التعاون بين دولتينا العظمتين”.

وقالت السفيرة الامريكية في تصريح صحفي عقب استقبالها، اليوم من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمقر الرئاسة بالمرادية في الجزائر العاصمة، “نحن نقدّر تعاوننا الوثيق مع الجزائر في المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية. لقد جددنا رغبتنا في أن نتمكن قريبا من إنشاء رحلة جوية مباشرة بين الجزائر ونيويورك، مما سيرتقي بعلاقاتنا إلى مستويات جديدةّ.

كما أعربت عن شكرها العميق للرئيس تبون على الاستضافة لمناقشة العلاقة الثنائية القوية والمتنامية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر.

وتناول لقاء رئيس الجمهورية والسفيرة الأمريكية قضايا عديدة تدخل في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذا قضايا دولية راهنة، على غرار القضية الفلسطينية، وأفصحت السفيرة الأمريكية في تصريحها الصحفي أنّ اللقاء تناول أيضا عنالزيارة المثمرة لوكالة ناسا إلى الجزائر، ووفدان من المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري الذي رافقته مؤخرا إلى نيويورك. “هذه التبادلات تعزز عملنا المشترك وروابطنا بين الشعبين” تقول السفيرة.

كوثر غريبي