عاجل/ السفيرة إليزابيث مور أوبين: “الجزائر والولايات المتحدة تقومان بعمل مشترك للدفع نحو وقف فوري لإطلاق النار في غزة”

أكّدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، إليزابيث مور أوبين، لدى استقبالها بمقر الرئاسة من طرف الرئيس عبد المجيد تبون أنّ الجزائر والولايات المتحدة تقومان بعمل مشترك للدفع نحو وقف فوري لإطلاق النار في غزة. كما أنّ الولايات المتحدة والجزائر ترغبان في إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتأمين دولة آمنة ومزهدرة للشعب الفلسطيني.

وشكرت السفيرة الأمريكية لدى الجزائر الرئيس تبون على دعم الجزائر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكشفت أنّ التعاون متعدد الأطراف بين البلدين في المحافل الدولية لإيجاد حلول للقضايا العالمية في تزايد مستمر، وهو ما أكده لقاء الرئيس تبون مع رئيس بايدن خلال قمة مجموعة السابعة في إيطاليا الأسبوع الماضي.

وعلى الصعيد الثنائي قالت إليزابيث مور أوبين “كان لي الشرف في مشاركة العمل الدؤوب لسفارة الولايات المتحدة هنا في الجزائر لربط الجزائريين والأمريكيين، بما في ذلك مبادرتنا لحماية التراث الثقافي الجزائري ودعم دمج اللغة الأنجليزية في النظام التعليمي الجزائري وتعزيز الانتاج الزراعي في الجزائر”.

كوثر غريبي