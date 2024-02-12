عاجل/ الرئيس عبد المجيد تبون يُجري مكالمة هاتفيه مع نظيره الموريتاني

12 فبراير، 2024

أجرى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية مع أخيه محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية،

وتطرق الرئيسان  في هذه المكالمة إلى قضايا تهم البلدين وكذا الزيارة المرتقبة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الجزائر.

كما هنأ رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة، نظيره الموريتاني لاختياره مرشحا لمنطقة شمال إفريقيا لرئاسة القمة القادمة للاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن هذا الاختيار يُشرّف دول وشعوب المنطقة ككل، وأنه سيجد الجزائر دائما إلى جانبه للقيام بمهامه النبيلة، يختم بيان رئاسة الجمهورية.

ش.ن

12 فبراير، 2024

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