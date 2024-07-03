عاجل/ الرئيس عبد المجيد تبون يعزي نظيره الروسي فلاديمير بوتين

وجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تعزية إلى نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على إثر وفاة سفير فدرالية روسيا بالجزائر، الفقيد فالوريان شوفاياف،

وقال الرئيس تبون في رسالة التعزية “تلقينا ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة سعادة سفير فدرالية روسيا بالجزائر، السيد فالوريان شوفاياف، الذي مثل بلاده أحسن تمثيل وساهم أيما مساهمة في تعزيز وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا الصديقين”.

وأضاف رئيس الجمهورية “وعلى إثر هذه الفاجعة ، أتقدم باسمي الشخصي ويإسم الجزائر شعبا وحكومة، بخالص التعازي للحكومة ولشعب فيديرالية روسيا الصديقة ومن خلالكم لعائلة الفقيد المكلومة، معربين لكم عن أصدق مشاعر التعاطف والمواساة.

وختم بقوله “وإذ نجدد لكم تعازينا الخالصة، تقبلوا، فخامة الرئيس، أسمى عبارات التقدير والاحترام.”

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في بيان لها عن وفاة السفير فوق العادة والمفوض لروسيا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فاليريان شوفاييف فجأة يوم 3 يوليو 2024 بالجزائر.

وشددت الخارجية الروسية على أن شوفاييف “أثبت أنه مهني لامع ومثقف دبلوماسي وعروبي راسخ، وكان في الوقت نفسه، إنسانا رائعا ومتواضعا ورفيقا وصديقا ومعلما حقيقيا”.

كوثر غ