عاجل/ الرئيس عبد المجيد تبون يتلقى دعوة لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

وجه، اليوم، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، دعوة للرئيس عبد المجيد تبون للقيام بزيارة دولة إلى طهران في أقرب وقت ممكن يناسب برنامج التزاماته وارتباطاته

وجاءت هذه الدعوة خلال استقبال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، من قبل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، وهذا في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى طهران بتكليف من رئيس الجمهورية،

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، أنّه خلال استقباله بمقر الرئاسة الإيرانية، نقل الوزير أحمد عطاف تحيات الرئيس عبد المجيد تبون إلى أخيه الرئيس إبراهيم رئيسي، وأبلغه رسالة شفوية من لدن سيادته تندرج في سياق تأكيد ما توافق بشأنه الرئيسان خلال محادثاتهما الهاتفية من خطوات عملية لتعزيز العلاقات الجزائرية-الإيرانية، مجدداً في ذات السياق ترحيب الجزائر ودعمها للحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات العربية-الإيرانية.

ومن جانبه، أعرب الرئيس إبراهيم رئيسي عن اعجابه بالتطور الذي تشهده الجزائر في ظل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي يقودها الرئيس عبد المجيد تبون، مؤكداً تطلعه لتكثيف التواصل والعمل معه لتجسيد ما يحدوهما من حرص مشترك وطموح متبادل في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة، يضيف البيان.

ولهذا الغرض، وجه الرئيس إبراهيم رئيسي دعوة للرئيس عبد المجيد تبون للقيام بزيارة دولة إلى طهران في أقرب وقت ممكن يناسب برنامج التزاماته وارتباطاته، يختم البيان.

ش.ن

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