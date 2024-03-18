عاجل/ الرئيس تبون يُنصّب اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار

نصّب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار، التي يرأسها بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وهي هيئة عليا مكلّفة بالبت في الطعون المقدمة من المستثمرين، حسب ما أورده بيان رئاسة الجمهورية.

و أكد رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة، على الأهمية الخاصة التي يوليها لهذا المجال الحيوي، مثمّنا المجهودات التي يبذلها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، في دفع وتيرة الاستثمار لتنويع الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على المحروقات.

كما أشاد الرئيس تبون، بنتائج التعاون بين وزارة التجارة وترقية الصادرات ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، الذي تجاوب مع مبادرة تخفيض أسعار السلع والمواد الواسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان الفضيل.

شرف الدين عبد النور

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