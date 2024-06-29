عاجل/ الرئيس تبون يُعزّي ملك المغرب إثر وفاة والدته

قدّم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، تعازيه في وفاة والدة ملك المملكة المغربية، محمد السادس.

وقال رئيس الجمهورية في رسالة التعزية، “إلى جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، تلقيت بأسى نبأ عودة روح والدتكم إلى خالقها وبارئها، وكان لهذا الخبر المحزن الذي ألّم بكم وبالأسرة الملكية، بالغ الأثر، فباسمي الخاص وباسم الشعب الجزائري، أتوجه لجلالتكم بأصدق التعازي، راجيًا من العلي القدير أن يتغمد روح الفقيدة بستائر رحمته وأن يلحقها بأهل الخير والبرّ، وحسُن أولئك رفيقا”.

و أضاف الرئيس، “كما أسأل المولى عزّ وجلّ أن يلهمكم وكل أفراد العائلة الملكية الكريمة، جميل الصبر والسلوان لتجاوز هذه المحنة الأليمة، إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

شرف الدين عبد النور