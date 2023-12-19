عاجل/الرئيس تبون يهنئ نظيره المصري بفوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، نظيره رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، بعد فوزه بعهدة جديدة، في الانتخابات الرئاسية المصرية، حسب ما أورده بيان رئاسة الجمهورية.

و جاء في رسالة رئيس الجمهورية، “صاحب الفخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، فخامة الرئيس وأخي العزيز، يطيب لي أن أتوجه إلى فخامتكم بأحر عبارات التـهاني وأخلص مشاعر التبريكات بمناسبة إعادة إنتخابكم رئيسًا لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وإحرازكم مُجددًا ثقة الشعب الـمصري الشقيق”.

وأضاف الرئيس تبون،” إن إنتخابكم لعهدة رئاسية جديدة، هو تمكين لفخامتكم لـمواصلة مسيرة قيادة بلدكم نحو الـمزيد من التقدم والازدهار، وتعزيز دوره الرائد لا سيما في الظروف الراهنة التي تطبعها تحديات إقليمية ودولية”.

كما اختتم رئيس الجمهورية رسالة التهنئة بقوله، “وإذ أعرب لفخامتكم عن تمنياتي الصادقة بالتوفيق والسداد، أغتنم هذه السانحة لأؤكد حرصنا الدائم على توطيد روابط الأخوة التاريخية التي تجمع بين شعبينا الشقيقين، والارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة في مختلف الـمجالات إلى آفاق أرحب، في كنف التشاور والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية التي تهم بلدينا وأمتينا العربية والإسلامية، وتفضلوا فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات الأخوة والتقدير “، يختم بيان رئاسة الجمهورية.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...