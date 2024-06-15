عاجل/الرئيس تبون يهنئ الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك 

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، في كلمة له، كافة الشعب الجزائري والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

و قال رئيس الجمهورية، “كما عشنا اليوم نفحات يوم عرفة الأغر نستقبل غدا إن شاء الله عيد الأضحى المبارك لإحياء سنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام ونجعل منها مناسبة للتسامح والتغافر”.

و أضاف: “أتوجه في هذه المناسبة بالتهاني إلى كل الجزائريين والجزائريات داخل الوطن وإلى جاليتنا بالمهجر وإلى حجاجنا الميامين بالبقاع المقدسة متمنيا لهم قضاء هذه الشعيرة في أحسن الأحوال”.

كما هنأ رئيس الجمهورية، الأمة العربية والإسلامية كافة، وبالخصوص شعب فلسطين المحتلة والجريحة، سائلا الله عز وجل أن يرفع عنهم الظلم وأن يشفي المصابين وأن يرحم شهداء فلسطين.

و اختتم رئيس الجمهورية، كلمته، قائلا، “عيدكم سعيد كل عام وأنتم بخير تحيا الجزائر شامخة سيدة أبية المجد والخلود لشهدائنا الأبرار”.

شرف الدين عبد النور