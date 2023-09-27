عاجل/ الرئيس تبون يصدر مرسوما يُعيد توزيع المهام برئاسة الجمهورية

احتوى العدد 62 من الجريدة الرسمية الصادر هذا الأربعاء، مرسوما رئاسيا يحمل رقم رقم 23-331 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سننة 2023،يتضمــن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية.

وأقرّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من خلال هذا المرسوم تعديلات هامة في مهام وصلاحيات مدير الديوان والأمين العام والمستشارين والأجهزة والهياكل برئاسة الجمهورية. وتوزّعت مهام كل من مدير الديوان الديوان والأمين العام على النحو التالي حسب ذات المرسوم:

مهام مدير الديوان:

تكليف مدير ديوان الرئاسة بدراسة الملفات السياسية والعلاقات الدولية وتنفيذها.

تكليف مدير ديوان الرئاسة بمتابعة النشاط الحكومي والقيام بتحليله وتقديم عرض حال بذلك إلى الرئيس.

تكليف مدير ديوان الرئاسة بتنسيق وتنشيط نشاطات المستشارين لدى رئيس الجمهورية.

تكليف مدير الديوان بإعلام الرئيس بوضعية البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبتطورها وإمداده بالعناصر الضرورية لاتخاذ القرار.

من مهام مدير الديوان أيضا متابعة وضعية الرأي العام حول القرارات الكبرى و ضمان التواصل مع الأحزاب السياسية والحركة الجمعوية.

مدير الديوان مكلف بتقييم مستوى تنظيم المرافق العمومية وسيرها وأدائها على ضوء عرائض وشكاوى المواطنين والجمعيات وضمان معالجتها.

مدير الديوان من مهامه تحضير وتنسيق نشاطات الاتصال الموجهة إلى التعريف بتعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهاته ونشاطاته والإشراف على العلاقات مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية.

تكليف مدير ديوان الرئاسة بمتابعة ومعالجة وتحليل عرائض المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين وكل العرائض الأخرى الخاصة بالتنسيق مع المستشارين.

وضع مديرية العرائض تحت سلطة مدير الديوان وتكليفها بمهام مركزة وتلقي العرائض وتوزيعها وضمان متابعة مدى تنفيذها وإعداد وضعيات إحصائية شهرية

مهام الأمين العام لرئاسة الجمهورية:

تكليف الأمين العام لرئاسة الجمهورية بمهام تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية وعملها وتنشيط وتنسيق نشاطات الهياكل التابعة له.

تكليف الأمين العام لرئاسة الجمهورية بتحضير ميزانية الرئاسة وتنفيذها وإعداد أو المساهمة عند الاقتضاء في إعداد ملفات ودراسات وغيرها من العناصر الوثائقية الضرورية لاتخاذ القرار.

تكليف الأمين العام لرئاسة الجمهورية بإرسال إلى السلطات والأجهزة والمؤسسات المعنية قرارات رئيس الجمهورية وتعليماته وتوجيهاته ومتابعة تطبيقها وتحديد وتنفيذ إجراءات وكيفيات التعيين في الوظائف والمناصب العليا المدنية.

تكليف الأمين العام لرئاسة الجمهورية بمتابعة المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايته.

ش.ن

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