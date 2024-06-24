عاجل/ الرئيس تبون يشرف على افتتاح الطبعة ال55 لمعرض الجزائر الدولي

وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في هذه الأثناء، إلى قصر المعارض الصنوبر البحري، بالعاصمة، للإشراف على افتتاح الطبعة الـ 55 لمعرض الجزائر الدولي.

و كان في استقبال رئيس الجمهورية، لدى وصوله، الوزير الأول، نذير العرباوي، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، ووزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني.

و استمع رئيس الجمهورية، لعرض قدّمه وزير التجارة وترقية الصادرات، حول آخر الإحصائيات فيما يخص الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات والقطاعات.

كما استمع رئيس الجمهورية عند زيارته للجناح التركي بالمعرض، إلى عروض حول مختلف الشركات التركية المشاركة في المعرض.

كما وقف الرئيس تبون، بجناح دولة فلسطين، أين تلقى شروحات حول الصناعات الفلسطينية لشركة جالا لصناعة الأدوية المؤسسة سنة 1944.

هذا و تلقى رئيس الجمهورية، شروحات حول كل من المستشفى العسكري الميداني التابع لوزارة الدفاع الوطني المنصوب بساحة قصر المعارض، و مؤسسة تطوير صناعة السيارات التابعة لمديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني.

رمزي أحمد توميات