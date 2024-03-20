عاجل/ الرئيس تبون يستقبل وفدا من مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري بقيادة كمال مولى

20 مارس، 2024

استقبل اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، الذي يقوده كمال مولى، مهنئا هذه المنظمة المهمة على دورها المساهم في بناء الاقتصاد الوطني، وهو ما يجعلها تحظى بالثقة التامة للرئيس، وأيضا احترام الشركاء الأجانب، مثمّنا نجاحها في المساهمة في استقرار السوق الوطني، وكذا كل الفاعلين الاقتصاديين.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهةرية أن رئيس الجمهورية أكّد بهذه المناسبة، أن مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري هو منظمةٌ مواطناتية، بما تضمّه من أعضاء وطنيين ونزهاء، مشجّعا إياهم ومن خلالهم جميع المتعاملين الاقتصاديين على المضي قدما، في تطوير الاقتصاد الوطني، رغم محاولات استهدافها وتشويه سمعتها من أزلام العصابة، التي تلفظ أنفاسها الأخيرة.

كما تناول اللقاء مجمل المشاريع الاستثمارية من نوفمبر 2022 إلى نهاية فيفري 2024 حيث بلغت 6103 مشروع بقيمة 3068 مليار دينار، مما يسمح بخلق 150 ألف منصب شغل مباشر.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 38 مليار دينار، في حين بلغت قيمة المشاريع الاستثمارية بالشراكة 844 مليار دينارجزائري، يختم البيان.

ش.ن

20 مارس، 2024

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