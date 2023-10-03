عاجل/ الرئيس تبون يستقبل مديري ومسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية

إستقبل، اليوم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مديري ومسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، حيث استمع إلى الانشغالات المهنية والاجتماعية للأسرة الإعلامية، منوّها بالدور البارز الذي تقوم به الصحافة في الدفاع عن المصلحة الوطنية.

و شكّل اللقاء حسب بيان رئاسة الجمهورية، فرصة اطَّلع من خلاله الرئيس تبون، على مقترحات مهنيي الصحافة لتحسين أدائها من أجل المساهمة الفعّالة في الجهود الوطنية، التي تبذل في كل المجالات والقطاعات.

وتناول اللقاء أيضا بالنقاش المستفيض، مختلف المسائل الوطنية المرتبطة مباشرة بانشغالات المواطنين، مُعـرجا على القضايا الإقليمية والدولية.

شرف الدين عبد النور

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