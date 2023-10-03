عاجل/ الرئيس تبون يستقبل مديري ومسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية

3 أكتوبر، 2023

إستقبل، اليوم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مديري ومسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، حيث استمع إلى الانشغالات المهنية والاجتماعية للأسرة الإعلامية، منوّها بالدور البارز الذي تقوم به الصحافة في الدفاع عن المصلحة الوطنية.

و شكّل اللقاء حسب بيان رئاسة الجمهورية، فرصة اطَّلع من خلاله الرئيس تبون، على مقترحات مهنيي الصحافة لتحسين أدائها من أجل المساهمة الفعّالة في الجهود الوطنية، التي تبذل في كل المجالات والقطاعات.

وتناول اللقاء أيضا بالنقاش المستفيض، مختلف المسائل الوطنية المرتبطة مباشرة بانشغالات المواطنين، مُعـرجا على القضايا الإقليمية والدولية.

شرف الدين عبد النور

3 أكتوبر، 2023

مقالات ذات صلة

لعمامرة : تغيير تسمية وزارة الخارجية لتشمل الجالية توجه استراتيجي من قبل الرئيس تبون

10 يوليو، 2021

بوقادوم : خروج الجيش خارج الوطن يتم في إطار عمليات حفظ السلام وهيئات دولية

22 فبراير، 2021

وزير التربية الوطنية يشرف على انطلاق امتحان البكالوريا

11 يونيو، 2023

الإتحاد العربي للقضاة يدين بشدة الاعتداءات على القضاة بمجلس قضاء وهران

4 نوفمبر، 2019
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: