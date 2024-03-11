عاجل/الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي

تلقّى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية، من نظيره رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، تطرقا من خلالها إلى العلاقات الثنائية ومسائل ذات بعد جهوي ودولي.

و عبّر الرئيس تبون، خلال هذه المكالمة، عن بالغ قلقه إزاء تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة، لا سيما في غزة.

كما تطرق الرئيسان، حسب بيان رئاسة الجمهورية، إلى الآفاق الاقتصادية المشتركة، التي تعود بالمنفعة على البلدين، ولاسيما الفلاحة الطاقة والأتربة النادرة وصناعة السكك الحديدية.

وفي الأخير، اتفق الرئيسان على الزيارة الرسمية التي سيؤديها رئيس الجمهورية إلى فرنسا، والتي ستكون مع نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر، على أن يحدد تاريخها الرسمي لاحقًا.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...