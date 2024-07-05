عاجل/الرئيس تبون يترحّم على أرواح شهداء ثورة التحرير المجيدة

ترحّم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، بمقام الشهيد بالعاصمة، على أرواح شهداء ثورة التحرير المجيدة.

وجاء ذلك، بمُناسبة الاحتفال بالذكرى الـ62 لعيد الاستقـلال، المصادف لـ 5 جويلية من كل سنة.

كما كان الرئيس تبون، مرفوقا بكل من، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول سعيد شنقريحة، الوزير الأول، نذير العرباوي، وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، وزير المجاهدين، العيد ربيقة، وزير الداخلية، ابراهيم مراد، رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، ووزير المالية، لعزيز فايد.

شرف الدين عبد النور