عاجل/الرئيس تبون يأمر بضمان المراقبة المستمرة للأسواق ومراقبة المواد المستوردة

أكّد الرئيس تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأحد، على الأهمية القصوى للمراقبة المستمرة للأسواق، لِما توليه الدولة من أهمية للضبط ومعرفة نسب الوفرة، للمواد ذات الاستهلاك الواسع، وفق رؤية استباقية محاربة للمضاربين بقوة القانون، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

كما أصدر الرئيس تعليماته لوزير الفلاحة والتنمية الريفية بإيلاء الأهمية الكبرى للمراقبة الصحية للمواد المستوردة، باستحداث مخابر تحاليل على مستوى الموانئ والمطارات، التي يُعهد إليها السهر على احترام المعايير الصحية في استيراد اللحوم والمواد الغذائية، يضيف ذات البيان.

ش.ن

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