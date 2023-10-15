عاجل/ الرئيس تبون يأمر بتخصيص مجلس وزراء خاص لدراسة مشروع قانون المالية 2024

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بتخصيص مجلس وزراء خاص لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية 2024 بالدقة اللاّزمة، على أن يتضمن المشروع كل القرارات التي تم اتخاذها في اجتماعات مجلس الوزراء، سواء في الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي، وكذا الحفاظ على سيادة البلاد بعدم اللجوء إلى الاستدانة.

و أكـد الرئيس تبون، خلال ترأسه اجتماع اليوم، على أولوية تنفيذ المشاريع ذات البعد الاستراتيجي لتحريك اقتصاد البلاد، مع مراعاة التقلبات التي يشهدها العالم في هذه الظروف.

كما أمر بوجوب أن يصون مشروع القانون، القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ما تعرفه الأسواق الدولية من ارتفاع للأسعار، نتيجة اتساع دائرة اللاستقرار في العالم، حسب بيان رئاسة الجمهورية.

شرف الدين عبد النور

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