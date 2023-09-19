عاجل/ الرئيس تبون: نعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من حقه ومن إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

19 سبتمبر، 2023

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، في كلمته خلال أشغال الدورة العادية الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الجزائر تعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من حقه ومن إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

و قال رئيس الجمهورية بهذا الخصوص، أن الجزائر بادرت نهاية العام الماضي بإشرافه الشخصي إلى مبادرة لتوحيد الفـ.صائل الفلسـ.طينية.

و كشف الرئيس تبون، عن تمسك الجزائر بمبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلـ.سطين، مضيفا أنه على المجتمع الدولي تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.

كما دعا الرئيس تبون في كلمته اليوم، مجلس الأمن لإصدار قرار يؤكد حل الدولتين ولوقف القرارات أحادية الجانب من طرف إسرائيل وأنشطتها الاستيطانية، مطالبا بعقد جمعية عامة استثنائية للأمم المتحدة لمنح دولة فلـ.سطين العضوية الكاملة في المنظمة الأممية.

شرف الدين عبد النور

19 سبتمبر، 2023

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