عاجل/ الرئيس تبون: “ملتزم دوما بعدم الذهاب إلى المديونية”

25 ديسمبر، 2023

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، خلال خطابه الذي وجّهه للأمة أمام نواب البرلمان بغرفتيه، بقصر الأمم بنادي الصنوبر، بالعاصمة، على أنه ملتزم دوما بعدم لجوء الجزائر إلى المديونية، مضيفا أن نسبة التضخم حاليا  تعرف تراجعًا في الجزائر.

و أشار رئيس الجمهورية في خطابه، إلى أن الجزائر تتعافى اقتصاديا، و”أن احتياطنا – يضيف الرئيس تبون-، يفوق اليوم 70 مليار دولار وهو ضعف ما وجدناه تقريبا”،  قائلا أن المشوار لايزال طويلًا، لكن الخطوات الأولى جاءت بنتائج جيدة وسيتم مواصلة العمل.

كما وضّح الرئيس تبون بأن النمو الاقتصادي في الجزائر وصل إلى 4,2  بالمائة، و هذا باعتراف من مؤسسات مالية دولية، مضيفا أن مؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات مالية دولية تضع الجزائر في دول المناعة ضد مشاكل التغذية والمديونية.

كما أشار رئيس الجمهورية في خطابه، إلى أن الجزائر اليوم أصبحت تُصنّع 70 بالمائة من حاجياتها من الأدوية.

شرف الدين عبد النور

25 ديسمبر، 2023

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