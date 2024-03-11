عاجل/ الرئيس تبون في زيارة رسمية لفرنسا نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من نظيره رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون تطرقا من خلالها إلى العلاقات الثنائية ومسائل ذات بعد جهوي ودولي، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وقد عبّر الرئيس خلال هذه المكالمة عن بالغ قلقه إزاء تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة، لا سيما في غزة.

كما تطرق الرئيسان إلى الآفاق الاقتصادية المشتركة التي تعود بالمنفعة على البلدين، ولاسيما الفلاحة الطاقة والأتربة النادرة وصناعة السكك الحديدية، يضيف البيان.وفي الأخير اتفق الرئيسان على الزيارة الرسمية التي سيؤديها رئيس الجمهورية إلى فرنسا والتي ستكون مع نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر، على أن يحدد تاريخها الرسمي لاحقًا، يختم البيان.

ش.ن

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