عاجل/ الرئيس تبون: “تحية إكبار لكل من سار على درب الشهداء وبقي وفيا لرسالتهم الخالدة من أجل رفعة هذا الوطن”

عاجل/ الرئيس تبون: “تحية إكبار لكل من سار على درب الشهداء وبقي وفيا لرسالتهم الخالدة من أجل رفعة هذا الوطن”

وجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، خلال خطابه الذي وجّهه للأمة أمام نواب البرلمان بغرفتيه، بقصر الأمم الصنوبر البحري، بالعاصمة، تحية إكبار لمن سار على درب الشهداء وبقي وفيا لرسالتهم الخالدة من أجل رفعة الجزائر وخدمة مصالحه وإعلاء كلمته.

كما وجّه رئيس الجمهورية كلمة إلى البرلمان قائلا، “أشهد لكم بالنزاهة وأنكم أول برلمان انتخب بعيدا عن المال الفاسد”.

و أضاف الرئيس تبون في كلمته، في ذات السياق، “هنيئا لنا جميعا بهذا البرلمان”.

شرف الدين عبد النور

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