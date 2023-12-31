عاجل/ الرئيس تبون: “الجزائر خطت سنة 2023 خطوات ممتازة في طريق النمو والتقدم بفضل شعبها”

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، في كلمة له، هنأ فيها الشعب الجزائري بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، أن الجزائر خطت سنة 2023 خطوات ممتازة في طريق النمو والتقدم في مختلف القطاعات، بفضل شعبها، حيث كانت سنة مليئة بالإنجازات، حسب الرئيس تبون.

و أشار الرئيس تبون، في كلمته، إلى أن سنة 2024 ستكون مليئة بالإنجازات، تخطو بها الجزائر خطوات هامة نحو مسار البلدان المتقدمة، داعيا كل الجزائريات والجزائريين كل في موقعه إلى مواصلة كافة الجهود للرقي بالبلاد إلى مقامات أكبر.

كما أعرب رئيس الجمهورية، في ختام كلمته، عن تمنياته لكل الجزائريات والجزائريين وأبناء الجالية الوطنية في الخارج، بأن يكون 2024 عاما سعيدا مباركا، بموفور الصحة والعافية للجميع.

شرف الدين عبد النور

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