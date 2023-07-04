عاجل/ الرئيس الأمريكي جو بايدن يهنئ الرئيس تبون بذكرى عيد الاستقلال

أرسل الرئيس الأمريكي جو بايدن برسالة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة الذكرى الواحدة والستين لاستقلال الجزائر.

وقال الرئيس الأمريكي في رسالته “نيابة عن الشعب الأمريكي، أتقدم بأطيب التمنيات إليك وإلى جميع الجزائريين بمناسبة احتفالكم بيوم استقلال الجزائر”.

وأضاف جو بايدن “الشراكة المستدامة بين الجزائر والولايات المتحدة قد ساهمت في تعزيز السلام والازدهار لشعبينا ولشعوب العالم. سويًا، نعمل على مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك مكافحة التطرف والإرهاب. نحن نعمق روابطنا التجارية والاقتصادية. وبينما تستعد الجزائر لتولي عضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العام المقبل، تتطلع الولايات المتحدة إلى العمل معكم لتعزيز القيم الديمقراطية المشتركة ورؤيتنا المشتركة للعالم”.

وقال الرئيس الأمريكي في ذات الرسالة “في العام القادم، أتطلع أيضًا إلى تعميق الشراكة بين بلدينا والصداقة بين شعوبنا بشكل أعمق. وأتمنى لكم عيد وطني سعيد ومسالم . مع خالص التحية”.

ش.ن

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