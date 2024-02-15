عاجل/ الدرك الوطني بوهران يفكّك شبكة إجرامية دولية مختصة في تهريب البشر والمخدرات

تمكّنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من تفكيك شبكة إجرامية دولية خطيرة تمتهن تهريب البشر والمخدرات.

وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني أنّ العملية جاءت بناءً على معلومات مؤكدة مفادها تواجد رعايا أفارقة مشبوهين بإحدى المزارع الكائنة بولاية وهران، على الفور تمّ التنقل إلى عين المكان وتوقيف 4 أشخاص من جنسيات إفريقية مختلفة.

وتبيّن، بعد الإستغلال الفوري للموقوفين، أنهم كانوا يحاولون تفادي نقاط المراقبة الأمنية في إنتظار نقلهم من طرف شخصين جزائريين على متن سيارة سياحية إلى إحدى الولايات الحدودية، على إثر تلك المعلومة تم نشر السدود والدوريات، أين تم توقيف المعنيين على مستوى الطريق الوطني رقم 2 ، و تشكيل فوج تحقيق مع استخدام كافة الوسائل التقنية المتاحة، يضفي البيان.

وكلّلت المجهودات بالوصول والكشف عن جميع رؤوس الشبكة ونمط عملها الذي يتمثل في قيام بارونات المخدرات من المغرب بتجنيد الرعايا الأفارقة بالتنسيق مع أحد بارونات تهريب البشر من جنسية كاميرونية، ليتم إيهامهم بتمكينهم من الهجرة غير الشرعية إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط مقابل نقل وتهريب المخدرات إلى الأراضي الجزائرية.

وكشف بيان قيادة الدرك الوطني أنّ العملية أسفرت عن توقيف 12 شخص (07 جزائريين و 05 من جنسيات افريقية مختلفة ) تتراوح أعمارهم بين 19 و 52 سنة، حجز سيارتين سياحيتين، مبالغ مالية تقدر بـ 29000 دج ، 150 أورو و 300 درهم مغربي.

هواتف نقالة وشرائح هاتفية مغربية.

وتم تقديم المشكوك فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

ش.ن

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