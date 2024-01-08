عاجل/ الدرك الوطني بورقلة يحجز أكثر من 08 كلغ من الكوكايين

تمكّن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بورقلة من الإطاحة بشبكة إجرامية تتاجر بالمخدرات الصلبة (كوكايين)، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من تفتيش وتمديد الاختصاص، حسب بيان لقيادة الدرك الوطني، أورد أن هذه العملية تدخل في إطار محاربة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بورقلة ، على إثر معلومات واردة إلى مصالحها .

وتمّ خلال هذه العملية حجز كمية معتبرة من المخدرات الصلبة (كوكايين) يقدر وزنها بـ:8.3 كلغ، ومبلغ مالي مقدر ب 40 ألف دينار جزائري و كذا توقيف شخصين بالإضافة إلى سيارة سياحية مستعملة في النقل ، على إثر ذلك تم انجاز ملف قضائي من أجل جناية القيام بطريقة غير مشروعة بالحصول والشراء قصد البيع والنقل عن طريق العبور لمخدرات صلبة (كوكايين) ، جناية تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة ، سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة لاحقا.

ش.ن

المصرح: المساعد حربوش لزهر ، قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرويسات/ ورقلة.

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