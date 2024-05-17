عاجل/الدرك الوطني بغليزان يطيح بجماعة إجرامية تتاجر بالمخدرات ويحجز 03 كلغ من المخدرات الكوكايين

تمكّنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان من الإطاحة بشبكة إجرامية تمتهن المتاجرة بالمخدرات، وأوقفت عناصرها المتكوّنة من شلاثة أشخاص، كما حجزت كميات معتبرة من الكوكايين والكيف المعالج.

وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني أنّه العملية جاءت أثناء قيام أفراد فصيلة الطريق السيار شرق/غرب بخدمة شرطة المرورعلى مستوى السد الثابت بالطريق السيار بإقليم بلدية وادي رهيو، لفت إنتباههم سيارة سياحية تبدو على ملامح سائقها مظاهر الإرتباك والخوف، بعد توقيفه ومراقبة الوثائق الإدارية للمركبة وتفتيشها تفتيشاً دقيقاً باستعمال الثنائي السينو تقني، تم العثور تحت بساط الأرجل بالجهة الأمامية للسيارة على أكثر من 03 كلغ من المخدرات الصلبة من المحتمل أن تكون(كوكايين) و 20 كلغ من الكيف المعالج على إثرها تم توقيف المعني وإقتياده رفقة المحجوزات إلى مقر فصيلة الأبحاث لمواصلة التحقيق، بعد إستعمال الكاشف السريع للكوكايين “الكراك” وإرسال عينة إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي كانت النتيجة إيجابية.

وأضاف البيان أنّه بعد التعمق في التحقيق و إستفاء جميع الاجراءات القانونية وتمديد الاختصاص إلى عدة ولايات من الوطن، مكنت العملية من تفكيك شبكة دولية مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة، يمتد نشاطها عبر كامل ولايات الوطن.

أسفرت العملية عن حجز 03 كلغ من المخدرات الصلبة (كوكايين)، 20 كلغ من الكيف المعالج، توقيف (03) أشخاص وحجز سيارتين سياحيتين، مبلغ مالي من العملة الوطنية المقدربـ (35) الف دينار جزائري، ميزان إلكتروني، 05هاتف نقال و قاطعين حديديين؛ يضيف البيان الذي ختم أنّه فور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام السلطات القضائية المختصة إقليميا.

ش.ن