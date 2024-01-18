عاجل/ الدرك الوطني بالوادي يُجنّب إغراق الجزائر بمليون قرص مُهلوس

تمكّنت المجموعة الإقليمة للدرك الوطني بالوادي من حجز مليون قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ملغ، 14 مركبة أغلبها مركبات فارهة رباعية الدفع، حجز أزيد من 450 مليون سنتيم، توقيف أربع بارونات، مع تحديد هوية ثلاث أشخاص لا يزالون في حالة فرار.

وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني أنّ العملية جاءت مباشرة بعد الإطاحة بشبكة دولية مختصة في المتاجرة بالكوكايين، أين واصلت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي جهودها في توجيه ضربات لعصابات وبارونات التهريب بعقد اجتماع عملي ووضع خطة ممنهجة لإستغلال معلومات حول دخول شحنات معتبرة من هاته السموم عبر إحدى الدول المجاورة.

و تمّ ضبط المسار وتحديد الموقع بدقة، في ظرف وجيز، يضيف البيان، ليتمّ تنفيذ العملية بإحترافية عالية مكّنت من استهداف مركبات محملة بكميات هائلة من هاته السموم، مليون قرص مهلوس، 14 مركبة من مختلف الأصناف، أزيد من 450 مليون سنتيم، توقيف 04 أشخاص سيتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية للقطب الجزائي المختص بورقلة.

ش.ن

تصريح الرائد حجاجي عبد القادرقائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالرباح

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