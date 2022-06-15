عاجل/ الخارجية تنفي الأخبار الزائفة لمخابر الدعاية المخزنية للمغرب

15 يونيو، 2022

أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، أنّ بعض المواقع على شبكات التواصل الاجتماعي تناولت أخبارا من نسج مخابر الدعاية المخزنية حول ما يزعم أنه “فشل للجزائر في جمع التأييد اللازم لعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية من أجل استصدار بيان تضامني معها”.

وإذ تنفي الوزارة، يضيف البيان، هذه الأخبار الزائفة التي لا تمت للواقع بصلة وتتنافى تماما مع قيم الدبلوماسية الجزائرية التي تمارس مهامها بكل شفافية وبكل سيادة، فإنها تؤكد مرة أخرى على الطابع الثنائي والسياسي للأزمة الراهنة مع الحكومة الإسبانية الحالية بسبب إخلال هذه الأخيرة بواجباتها تجاه تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية طبقا للشرعية الدولية.

وخلص البيان أنّه من هذا المنطلق، فإن الجزائر الواثقة من صواب موقفها وصحة ما اتخذته من قرارات سياسية سيادية في هذا الشأن، في غنى عن استصدار مواقف مؤيدة لها سواء من دول شقيقة أو صديقة أو من منظمات دولية.

ش.ن

15 يونيو، 2022

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