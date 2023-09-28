عاجل/ الحماية المدنية الجزائرية: انتشال 344 ضحية متوفاة بمدينة درنة بليبيا منذ بداية العملية والجهود متواصلة

28 سبتمبر، 2023

كشفت مصالح المديرية العامة للحماية المدنية نهار هذا الخميس 28 سبتمبر، أن العدد الإجمالي للضحايا المتوفين الذين تمّ انتشالهم جراء فيضانات درنة بليبيا بلغ 344 ضحية…

ويواصل رجال الحماية المدنية الجزائرية تدخّلاتهم الإحترافية على مستوى مدينة درنة المنكوبة بليبيا، لأجل البحث وانتشال جثث المفقودين بداعي الفيضان الأخير، أين تمّ انتشال ضحية واحدة متوفية نهار اليوم، ليصل العدد الإجمالي إلى 344، في عملية لا تزال متواصلة، عبر فرق بحث وانتشالٍ للجثث دعما للأشقّاء اللّيبيين في محنتهم.

سيدعلي.ه‍

28 سبتمبر، 2023

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