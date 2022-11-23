عاجل/ الجيش الوطني الشعبي يصادر 130 طن من المواد الغذائية الموجهة للتّهريب والمضاربة

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، 18 شخصا وضبطت 11 بندقية صيد ومسدسين 02 آليين وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ 130 طن وكذا 53000 علبة من مادة التبغ و17685 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني الذي أفاد أن العمليات جاءت في اطار مواصلة الجيش الوطني الشعبي مساعيه وجهوده الحثيثة الهادفة إلى التصدي للجريمة المنظمة والتهريب والمضاربة .

يذكر أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 نوفمبر 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في محاربة الجريمة المنظمة ، والتدريب والمضاربة ، يضيف البيان .

ف.س

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