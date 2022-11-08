عاجل/ الجزائر والصين توقعان على” الخطة الخماسية الثانية للتعاون الاستراتيجي الشامل للسنوات 2022 – 2026″

وقعّت الجزائر والصين على “الخطة الخماسية الثانية للتعاون الاستراتيجي الشامل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية للسنوات 2022 – 2026”.

وأفاد بيان للخارجية أنّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، مستشار الدولة، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، وانغ يي، قاما اليوم، بشكل مشترك، عن التوقيع على “الخطة الخماسية الثانية للتعاون الاستراتيجي الشامل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية للسنوات 2022 – 2026”.

وتعتبر الخطة الخماسية الثانية للتعاون الاستراتيجي الشامل التي تم التوقيع عليها بين الجزائر والصين منذ إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتهدف هذه الخطة إلى مواصلة تكثيف التواصل والتعاون بينهما في كافة المجالات بما فيها الاقتصاد والتجارة والطاقة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والفضاء والصحة والتواصل الانساني والثقافي، وتعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية للبلدين، يضيف البيان.

وخلص البيان أن الطرفان يعتزمان انتهاز فرصة تنفيذ هذه الخطة الخماسية لتعميق التعاون العملي بينهما في كافة المجالات، بما يضمن استمرار إثراء مقومات علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.

ش.ن

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