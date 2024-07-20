عاجل/الجزائر تُرحّب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية المنصف للفلسطينيين 

رحّبت الجزائر بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أنصف الشعب الفلسطيني بتأكيد حقوقه الشرعية الثابتة غير القابلة للتصرف أو التقادم في استرجاع أراضيه المسلوبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني، حسب ما أفاد به بيان وزارة الشؤون الخارجية.

وتأتي هذه الخطوة التاريخية الهامة، حسب ذات المصدر، لتذكر المجموعة الدولية أن جوهر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يكمن في سياسات الاحتلال التوسعية التي ترتكز على ضم الأراضي الفلسطينية بالقوة والغصب وبناء المستوطنات دون أي حدود أو قيود وتكريس حكم الأمر الواقع دون أي حسيب أو رقيب، كما أنها توضح جلياً-يضيف ذات المصدر- أن المقصد وراء هذه الانتهاكات الممنهجة هو الإجهاز على المشروع الوطني الفلسطيني والقضاء على حلال الدولتين الذي أقرته الشرعية الدولية منذ أكثر من سبعة عقود خلت.

كما تؤكد الجزائر التي تثمن عاليا انتصار العدالة الدولية للشعب الفلسطيني، أنها ستواصل جهودها من موقعها بمجلس الأمن من أجل إحقاق حقوق هذا الشعب الأبي وإنهاء العدوان الإسرائيلي المسلط عليه لاسيما في قطاع غزة، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة و السيدة وعاصمتها القدس الشريف، كحلّ عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وكشرط لا غنى عنه لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برمتها، يفيد ذات البيان.

شرف الدين عبد النور