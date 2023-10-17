عاجل/ الجزائر تُدين بشدّة الهجوم الصهيوني على مستشفى المعمداني في قطاع غزة

أدانت الجزائر اليوم الثلاثاء بشدة الهجوم المتعمد على مستشفى في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني و الذي خلف مئات الشهداء و العديد من المصابين، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

و أورد البيان: “تدين الجزائر بشدة الهجوم المتعمد على مستشفى في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الذي أسفر عن مقتل مئات الضحايا والعديد من المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق”.

و أضاف البيان أن الجزائر “تناشد المجتمع الدولي و المنظمات الانسانية والضمير العالمي التدخل الفوري لوقف مثل هذه الاعمال الهمجية التي تنتهك وبشكل صارخ القانون الدولي الانساني و ابسط القيم الانسانية”.

ش.ن

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