عاجل/ الجزائر تُدين بشدّة الهجوم الصهيوني على مستشفى المعمداني في قطاع غزة

17 أكتوبر، 2023

أدانت الجزائر اليوم الثلاثاء بشدة الهجوم المتعمد على مستشفى في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني و الذي خلف مئات الشهداء و العديد من المصابين، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

و أورد  البيان: “تدين الجزائر بشدة الهجوم المتعمد على مستشفى في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الذي أسفر عن مقتل مئات الضحايا والعديد من المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق”.

و أضاف البيان أن الجزائر “تناشد المجتمع الدولي و المنظمات الانسانية والضمير العالمي التدخل الفوري لوقف مثل هذه الاعمال الهمجية التي تنتهك وبشكل صارخ القانون الدولي الانساني و ابسط القيم الانسانية”.

 

ش.ن

17 أكتوبر، 2023

مقالات ذات صلة

تعزيز الحوار السياسي بين الجزائر وكمبوديا

20 ديسمبر، 2022

تسجيل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

27 ديسمبر، 2020
وزير الفلاحة في زيارة عمل و تفقد لولاية النعامة

وزير الفلاحة في زيارة عمل وتفقد لولاية باتنة

6 فبراير، 2023

وزير الاتصال يستقبل السفير الأردني بالجزائر

7 يناير، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: