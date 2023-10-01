عاجل/ الجزائر تُدين بشدّة الهجوم الإرهابي بمقر وزارة الداخلية بأنقرة

أدانت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الآثم، الذي استهدف مقر وزارة الداخلية بالعاصمة التركية أنقرة و الذي أسفر عن إصابة ضابطي شرطة أثناء تأديتهما لمهام الواجب الوطني، حسب بيان رئاسة الجمهورية.

و جاء في بيان الرئاسة، “وإذ تدعو المولى جلّ جلاله أن يمُنَّ بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين”.

و أكدت الجزائر حسب ذات المصدر، مجددا تضامنها الكامل مع تركيا، جراء هذا الهجوم الإرهابي الغادر، داعية إلى ضرورة مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمجابهة الإرهاب بكافة صوره، ووضع حد للممارسات، التي تستهدف زعزعة استقرار الدول.

شرف الدين عبد النور

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