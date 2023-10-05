عاجل/ الجزائر تُدين الهجوم الإرهابي على مفرزة للجيش بالنيجر

أدانت الجزائر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدفت مفرزة لقوات الجيش النيجري بتباتول، والذي أسفر عن مقتل وإصابة نحو عشرة أشخاص.

وأورد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج “وفي هذه الظروف الصعبة، تتقدم الجزائر بخالص تعازيها لأسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى. ويجدد، بهذه المناسبة، تضامنه الكامل مع جمهورية النيجر والشعب النيجري، ويعرب عن حرصه على الحفاظ على السلام والاستقرار في هذا البلد الشقيق والجار”.

ودعت الجزائر، حسب ذات البيان، المجتمع الدولي برمته إلى تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الآفة التي تعيق تحقيق السلام والتنمية في منطقة الساحل والقارة الأفريقية.

ش.ن

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