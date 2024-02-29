الرئيسية/الأولى/عاجل/ الجزائر تطلب اجتماعا عاجلا مغلقا لمجلس الأمن بخصوص ٱخر التطورات في غزة عاجل/ الجزائر تطلب اجتماعا عاجلا مغلقا لمجلس الأمن بخصوص ٱخر التطورات في غزة 29 فبراير، 2024 طلبت الجزائر اجتماعا عاجلا مغلقا لمجلس الأمن بخصوص ٱخر التطورات في غزة. وسيعقد الاجتماع مساء اليوم الخميس على الساعة الرابعة بتوقيت نيويورك، العاشرة بتوقيت الجزائر. ش.ن شارك هذا الموضوع:انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة)معجب بهذه:إعجاب تحميل... مرتبط 29 فبراير، 2024 فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد طباعة