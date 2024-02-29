عاجل/ الجزائر تطلب اجتماعا عاجلا مغلقا لمجلس الأمن بخصوص ٱخر التطورات في غزة

طلبت الجزائر اجتماعا عاجلا مغلقا لمجلس الأمن بخصوص ٱخر التطورات في غزة.

وسيعقد الاجتماع مساء اليوم الخميس على الساعة الرابعة بتوقيت نيويورك، العاشرة بتوقيت الجزائر.

ش.ن