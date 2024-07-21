عاجل/ الجزائر تدين بشدّة العدوان الإسرائيلي السافر على اليمن

أدانت الجزائر، اليوم، بشدة، العدوان الإسرائيلي السافر على اليمن، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

وقالت الجزائر، حسب ذات المصدر، أن هذا العدوان يدخل ضمن استراتيجية التصعيد المنتظم والممنهج التي تبناها الكيان الصهيوني بهدف بسط هيمنته المطلقة على المنطقة بأكملها وصرف الأنظار عن جرائمه التي باتت لا تعد ولا تحصى ولا توصف في غزة تحديداً وفي فلسطين المحتلة بصفة عامة.

وجاء في بيان الخارجية، “فبالرغم من تشديد الخناق عليه من طرف الهيئات القضائية والجنائية الدولية، وبالرغم من توسع وتصاعد الإدانات شديدة اللهجة التي توجه إليه من كل بقاع العالم، إلا أن الكيان الصهيوني يتمادى في تحدياته واستهزاءاته وعدم مبالاته بالمجموعة الدولية وبما أقرته انصافاً للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة”.

هذا وتهيب الجزائر بالمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة وعدم السماح للاحتلال الإسرائيلي المجرم بالإفلات من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة.

شرف الدين عبد النور