عاجل/ الجزائر تدين بشدّة التفجير الانتحاري جنوب غرب باكستان

أدانت الجزائر، بأشد العبارات، عملية التفجير الانتحاري الذي وقع، اليوم الجمعة، قرب مسجد في ولاية بلوشستان، جنوب غرب باكستان، ما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى، أثناء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

و تقدمت الجزائر بخالص تعازيها لعائلات الضحايا متمنية بالشفاء العاجل للمصابين، كما أعربت عن تضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية، حكومة وشعبا، في هذا الظرف الأليم، حسب ذات المصدر.

كما جدّدت الجزائر رفضها التام لكافة أنواع العنف والاقتتال الطائفي، و تأييدها للإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الباكستانية لوقف هذه العمليات الإجرامية ضمانا لأمن واستقرار البلاد، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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