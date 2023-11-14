عاجل/ الجزائر تدين بشدّة استهداف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

أدانت الجزائر واستنكرت بشدّة إستمرار سلسلة الانتهاكات السافرة والمستفزة التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني يوميا على قطاع غزة، و التي استهدفت أمس مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية.

و اعتبرت الجزائر هذا الفعل بأنه تعدٍّ وتحدٍّ جديدين لكل أحكام القانون الدولي وأعرافه، وتنافيا مع مبادئ وقيم الإنسانية الداعية إلى حماية المدنيين وعدم استهداف المباني ذات الطابع المدني والإنساني، حسب ذات المصدر.

و جاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية، “إن هذا التعدّي على منشأة إنسانية تُعنى بإعادة بناء ما خربته أيادي الاحتلال الغاشم، لهو دليل دامغ على نية هذا الكيان، الذي لا يعرف إلاّ لغة التعنت والخراب، في قبر كل إمكانية للسلام أو الحوار لإنهاء سلسلة اعتداءاته”.

و أضافت الخارجية في بيانها، “و إذ تعرب الجزائر عن تضامنها الكامل مع الأشقاء الفلسطينيين ومع دولة قطر الشقيقة ضد هذا الاعتداء السافر، فإنها تجدّد تأكيدها على أن مسؤولية وقف العدوان الصهيوني وضمان الحماية للشعب الفلسطيني، تقع كاملة على عاتق مجلس الأمن الذي لا يمكنه التنصل منها ومن تبعات عجزه عن التحرك لإنهاء هذا الظلم الذي لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال بحق الشعب الفلسطيني”، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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