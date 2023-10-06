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عاجل/ الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي في الأكاديمية العسكرية بحمص

6 أكتوبر، 2023

أدانت الجزائر بشدّة، الهجوم الإرهابي، الذي وقع أمس الخميس، خلال مراسم تخرج في الأكاديمية العسكرية في مدينة حمص بالجمهورية العربية السورية، و الذي أسفر عن مقتل و إصابة العشرات من مدنيين وضباط طلاب.

وأعربت الجزائر، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، عن تعازيها ومواساتها لعائلات الضحايا والجرحى في هذه اللحظة الصعبة، و أكدت تضامنها الكامل مع الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب.،

هذا و أكدت الجزائر بأنها على قناعة أن الشعب السوري، الذي تحمل مسؤولية تجاربه الصعبة، سيتمكن بالتضامن والوحدة من مواجهة التحديات الضخمة التي يفرضها الإرهاب، يختم بيان الوزارة.

خديجة مقداد

6 أكتوبر، 2023

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