الرئيسية/الأولى/عاجل/الجزائر تباشر المشاورات للتحضير لاجتماع لمجلس الأمن حول الإبادة الجماعية بغزة عاجل/الجزائر تباشر المشاورات للتحضير لاجتماع لمجلس الأمن حول الإبادة الجماعية بغزة 26 يناير، 2024 باشرت بعثة الجزائر بنيويورك، فور تلقيها تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المشاورات للتحضير لاجتماع لمجلس الأمن بخصوص قرار محكمة العدل الدولية حول الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بغزة. شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)معجب بهذه:إعجاب تحميل... مرتبط 26 يناير، 2024 فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد طباعة