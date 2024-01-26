عاجل/الجزائر تباشر المشاورات للتحضير لاجتماع لمجلس الأمن حول الإبادة الجماعية بغزة

26 يناير، 2024
الجزائر تباشر المشاورات للتحضير لاجتماع لمجلس الأمن حول الإبادة الجماعية بغزة

باشرت بعثة الجزائر بنيويورك، فور تلقيها تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المشاورات للتحضير لاجتماع لمجلس الأمن بخصوص قرار محكمة العدل الدولية حول الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بغزة.

26 يناير، 2024

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