عاجل/ التوقيع على 26 اتفاقية تعاون بين الجزائر وتونس

كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم، الأربعاء، خلال اجتماع اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون في دورتها 22، عن توقيع 26 اتفاقية ثنائية بين الجزائر وتونس في عدة مجالات.

وأشار بن عبد الرحمان، خلال ندوة صحفية، أن الأشغال تُوّجت بالتوقيع على 26 اتفاقية في مجالات الطاقة، الصناعة، التجارة، النقل، السياحة والاستثمار وكذا الثقافة والرقمنة والسكن والشباب والرياضة والتكوين المهني والتربية الوطنية والعمل والرعاية الاجتماعية والمجاهدين.

وأضاف الوزير الأول، أنه “تم خلال اللقاء التأكيد مجددا على الإرادة التي تحذونا للمضي قدما. وتنويع التعاون الثنائي من خلال المشاريع القائمة واستكشاف آفاق أخرى للشراكة والإستثمار وفق خارطة طريق تحدد الأولويات والأهداف المشتركة بين البلدين”.

وأكد الوزير الأول، أنه تم الاتفاق على انتظام انعقاد الآليات الثنائية، من أجل تقييم وتقويم دوري لأنشطة ومشاريع التعاون، بما يسمح بتذليل الصعوبات وإزالة كل العقبات أمام تطور المبادلات التجارية والاستثمارية، وتجسيد أنشطة التعاون في كل المجالات الأخرى المتاحة.

شرف الدين عبد النور

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