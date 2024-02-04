عاجل/ البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء

ترأس اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لمتابعة التقرير المرحلي لمدى تقدم عملية الرقمنة، القانون الأساسي والنظام التعويضي للإمام، وعرض حول المزارع النموذجية.

وعقب عرض جدول أعمال الاجتماع ثم عرض السيد الوزير الأول لنشاط الحكومة للأسبوعين الأخيرين ومداخلات السادة الوزراء، أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية:

بخصوص التقرير المرحلي لمدى تقدم عملية الرقمنة:

ـ بعد عرض التقرير المرحلي الأول من قبل السيدة المحافظة السامية للرقمنة أمر السيّد رئيس الجمهورية بتسريع وتيرة العمل للدخول في المرحلة الثانية من المشروع ثم عرض تقريرها في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.

بخصوص عرض حول المزارع النموذجية:

ـ أمر السيد رئيس الجمهورية ، السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية بتغيير ماهِيَةِ المزارع النموذجية انطلاقا من تسميتها وصولا إلى وظيفتها الفلاحية والاقتصادية ككل.

ـ أمر السيد الرئيس بإدماج المزارع النموذجية ضمن عجلة الإنتاج الوطني، خاصة ذات المساحات الكبرى لتغطية العجز بالأخص في شعبة البقوليات.

بخصوص القانون الأساسي والنظام التعويضي للإمام:

ـ وافق مجلس الوزراء على النظام التعويضي للإمام.

توجيهات عامة:

ـ كّلف السيد رئيس الجمهورية، السيد وزير الطاقة بنقل شكره وتشجيعاته إلى إطارات وعمال شركة سونلغاز على مجهوداتهم التي انعكست إيجابيا على قطاع الفلاحة والإنتاج الوطني ككل.

ليختتم مجلس الوزراء جلسة أعماله بالمصادقة على مراسيم وقرارات تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.

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