عاجل/ الأمم المتحدة ترد على فرنسا: حل نزاع الصحراء الغربية سيتم وفقا للقرارات الأممية

أفاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة, ستيفان دوجاريك, أن حل النزاع في الصحراء الغربية سيتم “وفقا لقرارات مجلس الأمن”.

وذكر دوجاريك, في تصريح لوسائل الإعلام أمس الثلاثاء بنيويورك, أن “جهود الأمم المتحدة فيما يتعلق بحل النزاع في الصحراء الغربية ستستمر وفقا لقرارات مجلس الأمن”.

وتم إدراج الصحراء الغربية, باعتبارها مستعمرة إسبانية سابقة, منذ عام 1963 على قائمة الأقاليم غير المستقلة على مستوى اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المختصة في مسائل “السياسات الخاصة وإنهاء الاستعمار”.

(وأج)