عاجل/اكتشاف 35.9 كغ من الكوكايين مخبأة في باخرة أجنبية رست بميناء الجزائر العاصمة

29 يوليو، 2023

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، أمس الجمعة على الساعة الحادية عشر ليلا، من اكتشاف 35.9 كغ من مادة الكوكايين، كانت مخبأة على مستوى باخرة أجنبية رست بميناء الجزائر العاصمة، حسب ما اورده بيان الشرطة الجزائرية.

و جاءت العملية حسب ذات المصدر، بناءً على معلومات تحصلت عليها مصالح الأمن الوطني، حيث أنه بعد تفتيش دقيق للباخرة المعنية، و بالتنسيق مع مصالح حرس السواحل، تمكنت من ضبط وحجز هذه الكمية من الكوكايين.

و أضافت الشرطة في بيانها أن التحقيق لا يزال مفتوحا في هذه القضية.

شرف الدين عبد النور

29 يوليو، 2023

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