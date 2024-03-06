عاجل/ إنهاء مهام سهام درارجة من على رأس المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار وتعيين مسعود ألغم خلفا لها

أنهى وزير الاتصال، الدكتور محمد لعقاب، بتوجيهات من عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، مهام الرئيسة المديرة العامة للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار سهام درارجة.

وكان وزير الإتصال قد ترأس مساء اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الاتصال الجمعية العامة للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار في دورة استثنائية، بحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ومحافظ الحسابات، حيث تمّ انهاء مهام سهام درارجة، وصادقت الجمعية العامة على قرار تعيين مسعود ألغم رئيسا مديرا عاما للمؤسسة.

رباب.أ

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