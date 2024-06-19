عاجل/إعفاء المواطنين الشباب المولودين قبل 1 جانفي 1995 ولم يتم تجنيدهم بعد من التزامات الخدمة الوطنية

عاجل/إعفاء المواطنين الشباب المولودين قبل 1 جانفي 1995 ولم يتم تجنيدهم بعد من التزامات الخدمة الوطنية

أعلمت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، اليوم، المواطنين الشباب، المولودين قبل تاريخ أول جانفي سنة 1995، ولم يتم تجنيدهم بعد، بأنهم معفيون من التزامات الخدمة الوطنية.

وجاء ذلك، حسب ذات المصدر، طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 24-184، المؤرخ في 11 جوان 2024، والمتضمن إعفاء بعض المواطنين الخاضعين لالتزامات الخدمة الوطنية، المقررة من طرف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.

و دعت وزارة الدفاع الوطني، كل المواطنين الشباب المعنيين، للتقدم إلى هيئات الخدمة الوطنية التي يتبعونها، قصد إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بهذه العملية، مرفقين بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية، و صورتان للهوية.

هذا و تحدد رزنامة مرور المواطنين المعنيين على مستوى هيئات الخدمة الوطنية، تبعا لشهر ميلادهم، كما يلي :

– شهر جانفي : من 30 جوان إلى 04 جويلية 2024 ؛

– شهر فيفري : من 07 إلى 11جويلية 2024 ؛

– شهر مارس : من 14 إلى 18جويلية 2024 ؛

– شهر أفريل : من 21 إلى 25 جويلية 2024 ؛

– شهر ماي : من 28 جويلية إلى 01 أوت 2024 ؛

– شهر جوان : من 04 إلى 08 أوت 2024 ؛

– شهر جويلية : من 11 إلى 15أوت 2024 ؛

– شهر أوت : من 18 إلى 22 أوت 2024 ؛

– شهر سبتمبر : من 25 إلى 29 أوت 2024 ؛

– شهر أكتوبر : من 01 إلى 05 سبتمبر 2024 ؛

– شهر نوفمبر : من 08 إلى 12 سبتمبر 2024 ؛

– شهر ديسمبر : من 15 إلى 19 سبتمبر 2024 .

شرف الدين عبد النور