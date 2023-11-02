عاجل/ إرتفاع عدد ضحايا القصف الصهيوني على مخيم جباليا إلى 1000

2 نوفمبر، 2023
عاجل/ إرتفاع عدد ضحايا القصف الصهيوني على مخيم جباليا إلى 1000

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الصهيوني على مخيم جباليا للاجئين، في قطاع غزة إلى 1000، “ما بين شهيد وجريح ومفقود”.

و جاء ذلك في تدوينة نشرها المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، فجر الخميس، في حساب الوزارة على منصة “فيسبوك”.

وأشار القدرة إلى سقوط “1000 شهيد وجريح ومفقود في مجزرتي جباليا”.

و كانت مقاتلات الإحتلال الصهيوني، قد قصفت مساء الاربعاء، مخيم جباليا، مخلفة دمارا واسعا طال عشرات المنازل.

 

شرف الدين عبد النور

2 نوفمبر، 2023

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