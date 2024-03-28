عاجل/ إجلاء 45 طفلا فلسطينيا و06 جزائريين جرحى لتلقّي العلاج بأرض الوطن

تم اليوم، إجلاء 45 طفلا فلسطينيا و06 جزائريين جرحى، إضافة إلى مرافقيهم على متن طائرتين مجهزتين طبيا تابعتين للقوات الجوية الجزائرية قادمتين من مطار القاهرة بمصر، إلى مطار بوفاريك العسكري.

و تأتي العملية، تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى التكفل بـ 450 طفلا فلسطينيا مصابا، من أجل تلقي العلاج من جروح وآثار القصف الصهيوني الهمجي الذي طال المدنيين الفلسطينيين في قطاع غـزة.

و سيتم التكفل بالأطفال الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم، على مستوى المستشفيات العسكرية ونوادي الجيش بالجزائر.

و ستوفّر للأطفال الفلسطينيين، كافة الإمكانيات والوسائل لإنجاح هذه العملية ذات الطابع الإنساني.

كما ستُتبع العملية بعمليات إجلاء لاحقة لفائدة فئات أخرى من الجرحى والمصابين، وهو ما يعبر بجلاء تام عن تضامن الجزائر اللامشروط تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق في محنته.

شرف الدين عبد النور

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