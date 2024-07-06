عاجل/إتفاقية جزائرية إيطالية لإنجاز مشروع متكامل لإنتاج الحبوب والبقوليات بتيميمون

أشرف كل من يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير المالية، لعزيز فايد، رفقة وزير الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات الإيطالي، فرانسيسكو لولدر يجيدا Francesco LOLLOBRIGIDA، اليوم السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، بالعاصمة، على مراسم التوقيع على إتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمجمع الإيطالي تونيفيتي فراريزي Ferraresi (BF) Bonifiche، لإنجاز مشروع متكامل لإنتاج الحبوب والبقوليات.

وعرف هذا الحدث، حضور أعضاء من الحكومة، والمستشار الديبلوماسي لرئيسة الوزراء الإيطالية Fabrizio SAGGIO، وسفير الجمهورية الإيطالية بالجزائر، ومستشار لدى رئيس الجمهورية.

تم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف المديرة العامة للإستثمار والعقار الفلاحيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، سعاد عسعوس، والرئيس التنفيذي للمجموعة الإيطالية BF Spa (شركة ذات أسهم) فديريكو فيشبوني.

كما تدخل هذه الإتفاقية في إطار تفعيل علاقات الشراكة المتميزة التي تربط الجزائر و ايطاليا في كافة المجالات، لا سيما الاقتصادية منها، مما يعكس الإرادة السياسية القوية لقائدي البلدين اللذان ويعكفان على تعميق هذه الشراكة و تنويعها.

وسيتم بموجب هذه الاتفاقية انجاز مشروع متكامل بالشراكة بين المجموعة الإيطالية BF Spa والصندوق الوطني للاستثمارة لانتاج الحبوب والبقول الجافة، على مساحة تقدر ب 36 ألف هكتار، بولاية تيميمون، ستُخصّص لإنتاج القمح، والعدس والفاصولياء المجففة، والحمص، بالإضافة إلى تشييد وحدات تحويلية للتصنيع العجائن الغذائية، وصوامع للتخزين و هياكل حبوبة أخرى.

كما سيتم إدخال محاصيل زراعية أخرى استراتيجية ضمن الدورة لزراعية، خاصة النباتات الزيتية مثل الصويا.

هذا وسيساهم هذا المشروع، الذي سينطلق ميدانيا خلال السنة الجارية (2024)، في تعزيز الإنتاج الوطني من الحبوب والبقول الجافة وزيادة الصادرات خارج المحروقات من خلال صدير العجائن العذائية، وكذا خلق أكثر من 6.700 منصب شغل.

ويدخل هذا المشروع المدمج ضمن سياسة الجزائر الرامية إلى تعزيز الأمن العناني، من خلال تجسيد المخطط الوطني لتطوير الشعب الإستراتيجية الذي يشمل الحبوب والبقوليات والنباتات السكرية والزيتية، وكذا الحليب.

وتسعى الجزائر من خلال تجسيد هذا المخطط، إلى إنتاج احتياجاتها من المواد الغذائية الأساسية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة القمح الصلب عبر توسيع مساحات الإنتاج المخصصة لذلك إلى 500.000 هكتار بالجنوب.

شرف الدين عبد النور